Alle parkeerplekken op straat zijn vanaf vandaag alleen beschikbaar voor vergunninghouders. Bezoekers aan het centrum van Leiden moeten voortaan de auto in de parkeergarage parkeren, óf een dagkaart van 25,00 euro kopen. Mensen met een handicap mogen, mits in het bezit van een gratis gehandicaptenparkeervergunning, in het centrum parkeren op alle 2.300 parkeerplekken voor vergunninghouders.

Verkeerswethouder Ashley North (GroenLinks) wil met deze aanpak het verkeer in de binnenstad te verminderen. Tegelijkertijd verwacht hij dat het voor bewoners van de binnenstad en andere vergunninghouders gemakkelijker wordt om een plek voor de auto te vinden. Er zijn circa 1.000 kortparkeerplaatsen omgezet naar vergunninghoudersplaatsen. Op een aantal plekken aan de randen van het centrum blijven echter kortparkeerplekken bestaan. De maximale parkeerduur is hier 2 uur. De locaties zijn bij winkels waar geen parkeergarage in de buurt is. Het gaat om de Langegracht, Levendaal, Waardkerkplein, Kaarsenmakersstraat, Stadsbouwhuis, Tweelinghuis, Morssingelterrein, Doezastraat en Lange Mare. De laatste twee locaties hebben een rode-kap-automaat; hier zijn parkeervergunningen niet geldig.