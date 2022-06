Kinderen kunnen tijdelijk niet spelen in het water van de waterspeeltuin in de Stevenshof. Het water is namelijk van slechte kwaliteit. Dat bleek uit een tweewekelijkse controle van de gemeente Leiden. Het gaat om het water bij het strandje.

De gemeente adviseert om het water in de waterspeeltuin niet aan te raken. Als dat toch is gebeurt, dan wordt aangeraden het water goed af te spoelen. Het water wordt komende week opnieuw getest. Het opgepompte water bij het RVS speelobject is wel veilig. Dit toestel wordt gevoed met schoon drinkwater. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden