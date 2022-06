Een automobilist is zondagmiddag rond 17.45 uur achter het stuur in slaap gevallen. Daardoor reed hij op de Witte Singel in een bocht rechtdoor en kwam in de berm terecht.

Doordat de auto een boom schampte, kwam deze tot stilstand en belandde de auto met daarin een stel op leeftijd niet in het water van de singel. De inzittenden kwamen uiteindelijk met de schrik vrij. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden