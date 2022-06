De winkeliersvereniging Haarlemmerstraat organiseert vrijdag 24 juni een jaarmarkt op de Haarlemmerstraat in Leiden. Tussen 10.00 en 20.00 uur zijn er niet alleen aanbiedingen van de eigen winkeliers te vinden, ook staan er kraamhouders van buiten de winkelstraat.

Met meer dan honderd kramen is een divers assortiment op de markt te vinden met onder andere kleding, (woon)accessoires, speelgoed, snoep en zonnebrillen. Ook voor kinderen is er genoeg te doen, zo kunnen ze touwtje trekken of eendjes vangen en zijn er diverse straatartiesten, waaronder een clown.

De Jaarmarkt Haarlemmerstraat vindt plaats in het weekend van De Lakenfeesten, aansluitend is de Peurbakkentocht en een feest op het Stadhuisplein.