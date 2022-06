De vrijwilligers van speeltuin Zuiderkwartier in de Anjelierstraat 5 in Leiden organiseren zondag een benefietdag. Tussen 12.00 uur en 16.00 uur kunnen kinderen, en hun ouders, terecht in de speeltuin voor een feestelijke middag met diverse activiteiten. De toegangsprijs is 5 euro per kind, ouders betalen 1,50 euro. De opbrengst is voor het Willem-Alexander Kinderziekenhuis van het LUMC.

"Er zijn springkussen, schminken, haren vlechten, ijsjes, fruit, koekjes, popcorn, suikerspin, eigenlijk te veel om op te noemen", vertelt de drijvende kracht achter de actie Nico Rijsbergen. Ook aan de ouders is gedacht. "Die mogen natuurlijk ook gerust wat lekkers nemen. Of een blik werpen op de splinternieuwe Hyundai IONIQ 5 die we van een sponsor een dagje mogen lenen", vertelt Rijsbergen enthousiast. Niet voor onderzoek

De organisatie benadrukt dat het ingezamelde geld niet gebruikt wordt voor onderzoek. "Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, maar daar zijn andere 'potjes' voor. Het geld dat wij ophalen gaat naar de aankleding van de kinderafdeling. Denk bijvoorbeeld aan een Qwiek.up", legt Rijsbergen uit. Er kan zondag alleen contant betaald worden. Voor wie wat extra's wil doneren staan er inzamelingsbussen bij de ingang.