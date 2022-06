Dit najaar gaat de Pieterskerk Leiden op zoek naar jong orgeltalent. De beste kandidaat krijgt de eer om maximaal twee jaar de huisorganist te worden. De 'artist-in-residence' krijgt begeleiding van twee ervaren organisten.

De Pieterskerk bezit twee orgels, waarvan de Van Hagerbeerorgel uniek is in zijn soort. Dit is het laatste overgebleven grote Hollandse stadsorgel uit de zeventiende eeuw. De komende jaren zal er groot onderhoud nodig zijn aan het instrument, waarbij Hurkmans benadrukt dat het gaat om een 'zeer kostbare aangelegenheid die vele tonnen gaat kosten'.

Des te belangrijker is het dat ook in de toekomst nieuw orgeltalent kan aantreden bij de kerk. Voordat de uiteindelijke organist zal worden gekozen, worden er diverse 'orgel masterclasses' gehouden. Deze worden begeleid door Leon Berben, internationaal gerenommeerd in het muzikale vak en belezen in de muziekgeschiedenis. Berben zal ook de uiteindelijke organist-in-residence de kneepjes van het vak leren.

Uniek

Berben verwacht dat de competitie zal leiden tot internationale aandacht omdat het nog niet eerder is vertoond. Directeur-bestuurder Frieke Hurkmans is ook enthousiast en heeft zelfs al een tweede editie gepland, in 2024.

Het zal echter niet alleen gaan om de muzikale kant van het orgelvak, maar net zo zeer om de historische context. De conservator van de Pieterskerk zal hier diverse colleges over geven, terwijl de orgelbouwers de talenten zullen vertellen over het onderhoud van de historische instrumenten. Tenslotte wordt er samengewerkt met de Universiteit Leiden rondom de orgels, al is de precieze invulling van deze samenwerking nog onduidelijk.