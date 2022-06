Het stroomnet in Leiden is bijna vol. Dat laat netbeheerder Liander weten nadat eerder al bekend werd dat het electriciteitsnet in Noord-Brabant, Limburg en in de regio rondom Roelofarendsveen helemaal vol zit. Nieuwe bedrijven of extra aansluitingen voor bedrijven zijn daardoor ook in Leiden de komende vijf jaar maar nauwelijks mogelijk. De problemen houden in ieder geval aan tot 2027 als een nieuw verdeelstation in gebruik wordt genomen.

Delen van het stroomnet in de regio Leiden krijgen de kleurcode rood. Andere delen van de Leidse regio zijn nog niet rood, maar oranje. Dat betekent dat er 'binnen afzienbare tijd' geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk zijn voordat ook in die delen het stroomnetwerk vol raakt. "Er hoeft nog maar weinig te gebeuren voordat Leiden helemaal rood kleurt", zegt woordvoerder van Liander Peter Hofland.

Dat het net zo vol raakt, komt onder meer doordat de komst van een nieuw verdeelstation tussen Alphen en Leiden lang op zich laat wachten. Volgens Hofland wordt nog voor de zomer de locatie van dit nieuwe verdeelstation bekendgemaakt. Vervolgens duurt het nog tenminste vijf jaar tot dit station in gebruik genomen kan worden. Zonder dit station kunnen er geen andere uitbreidingsplannen van het electriciteitsnet worden uitgevoerd.

Gigantische klus

Pas wanneer het nieuwe verdeelstation tussen Leiden en Alphen is gerealiseerd, kunnen ook andere bedrijven, gebouwen en de nieuw te bouwen wijk Valkenhorst stroom krijgen. Alleen voor de eerste bouwfase van Valkenhorst is volgens Hofland een 'reservering' gemaakt voor het leveren van elektriciteit. Voor de overige fasen wordt nog gezocht naar een oplossing totdat het nieuwe verdeelstation in 2027 operationeel is.

Verder zijn het de algemene ontwikkelingen die zorgen voor een opwaartse spiraal in het electriciteitsnet. "Het is een gigantische klus", zegt Hofland. "De ontwikkelingen volgen elkaar namelijk sneller op dan verwacht. Zo stappen consumenten sneller over naar elektrisch rijden omdat de brandstofkosten stijgen. Daarnaast is er een tekort aan technici om het netwerk te verbeteren."

Om aan de snel aantrekkende vraag naar netcapaciteit te kunnen voldoen is op veel plekken in de regio minstens een verdubbeling van de capaciteit van het elektriciteitsnet nodig. Het werkgebied van Liander in Zuid-Holland bestaat naast een deel van het Groene Hart uit het gebied rondom Leiden.

Recordlengte

Liander ziet dat met name de vraag naar stroom door ondernemers sneller gaat dan de verzwaringen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Het gaat hierbij om de kernen Roelofarendsveen, Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Leimuiden, Langeraar, Ter Aar en delen van Papenveer en Nieuwveen.

Het bereiken van de maximale capaciteit betekent dat Liander bedrijven die zich in dit gebied willen vestigen of bestaande bedrijven die extra capaciteit willen, op een wachtlijst plaatst. De netbeheerder kan deze ondernemers pas helpen als het elektriciteitsnet is uitgebreid.

Vorig jaar sloot Liander al 10 procent meer ondernemers en consumenten aan op het net dan in 2020. Er is ook een recordlengte aan elektriciteitskabels getrokken. Daarnaast plaatste of verving Liander 12 procent meer transformatorhuisjes.