De regionale Dierenambulance en Vogelasiel luidt de noodklok over de enorm gestegen brandstofprijzen. De organisatie die zieke en gewonde dieren ophaalt krijgt per jaar van de negen gemeentes in het verzorgingsgebied een bedrag van 2.600 euro aan ritvergoedingen. "Maar alleen al in de maand mei hebben we voor 1.400 euro moeten tanken om de ambulances te laten rijden", zegt voorzitter Jaap van Meijgaarden.

Het tekort dat de dierenambulance jaarlijks al heeft, dreigt door de gestegen kosten fors hoger uit te vallen dan de 50.000 euro die de organisatie vorig jaar tekort kwam.

Van Meijgaarden wijst erop dat de opvang van verweesde huisdieren een wettelijke taak is van gemeenten. "De dierenambulance voert die taak uit, maar van de ritvergoedingen kunnen wij onmogelijk onze ambulancedienst in stand houden."

De voorzitter vertelt verder. "Met dat bedrag kunnen wij niet eens de brandstofkosten van twee maanden financieren, laat staan het onderhoud, de verzekering en de vervanging van onze ambulances op termijn. Die maken jaarlijks zoveel kilometers dat wij ze in vijf jaar moeten afschrijven."

Structureel niets

Van Meijgaarden en zijn bestuur gaan de komende tijd alle gemeenten weer gaan benaderen om met hen in gesprek te gaan over de financiering. "Want zonder de ambulancedienst is die gemeentelijke taak niet uitvoerbaar", verklaart de voorzitter.

Naast huisdieren wordt de dierenambulance ook ingeschakeld om wilde dieren op te halen. Voor het uitvoeren van die zorgplicht ontvangt de dierenambulance alleen van Leiden en Voorschoten een vergoeding. "De andere zeven gemeenten betalen structureel niets", zegt Van Meijgaarden.

Gift

Naast geld van de gemeenten hoopt de dierenambulance dat ook inwoners van de regio willen bijdragen door donateur te worden of eenmalig een gift over te maken. Dat kan via www.dierenambulanceleiden.nl.