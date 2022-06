Bomen in de Leidse binnenstad krijgen volgende week een behandeling die de groeiplaats moet verbeteren. Met een speciaal apparaat krijgen de bomen aan het Gerecht 'powervoeding' ingespoten bij de wortels.

De voeding wordt in verschillende lagen diep in de aarde gespoten. Dat moet de bomen stimuleren om de wortels naar beneden te laten groeien. Van de voeding groeien de bomen ook extra mooi en goed.

Stenige omgeving

"Deze behandeling doen we vooral bij bomen die in een stenige omgeving staan, zoals in de binnenstad. Deze bomen hebben minder voedingsrijke grond ter beschikking dan bomen die lekker vrij staan in een park of bos", schrijft de gemeente Leiden. Volgens de gemeente kan een 'beetje hulp af en toe kan geen kwaad'.