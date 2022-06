De actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging (WWDH), een initiatief van de Bond Precaire Woonvormen, gaat zaterdag 11 juni huis-aan-huis flyeren in Leiden. De inzet is om per 1 juli de huur te bevriezen voor de komende vijf jaar, nadat volgens de actiegroep de huren de afgelopen tien jaar met 35 procent zijn gestegen.

Tijdens de coronacrisis waren de huren wel bevroren voor onder meer sociale huurders. Deze maatregel loopt 30 juni af, wat betekent dat per 1 juli de huren weer mogen stijgen. Dat geeft Huisbazen en woningcorporaties het recht om de huur te verhogen met een wettelijk maximum, afhankelijk van de woonvorm. Een overzicht van de percentages is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Niet betalen

De initiatiefnemers van de actie willen mensen bewust maken dat er, wettelijk gezien, een eenvoudige manier is om de huurverhoging in eerste instantie niet te accepteren: door de oude huur te blijven betalen. Huisbazen mogen in dat geval hun huurders niet zonder meer uit huis zetten. Daarvoor dient vaak wel de automatische incasso te worden stopgezet: dit kan tot half juni. Daarom flyert de bond juist dit weekend.

Op de website van de actievoerders staat een uitgebreid stappenplan hoe deze methode veilig en wettelijk juist kan worden toegepast. Het doel van de actie aanstaande zaterdag is vooral een bewustwordingscampagne: hoe meer huurders zich verenigen vóór een vijfjarige bevriezing, des te krachtiger het signaal naar de politiek en de woningcorporaties. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om mee te flyeren.