Een vrouw op een e-bike is donderdagavond frontaal op een auto gebotst. Dat gebeurde rond 20.00 uur in de Brahmslaan in Leiden Zuidwest. De fietsster kwam na de botsing met een flinke klap tegen de achterkant van een geparkeerde auto terecht.

Bij de aanrijding raakte de fietsster gewond. De twee betrokken auto's raakten behoorlijk beschadigd. De auto waarmee de frontale botsing plaatsvond is waarschijnlijk zelfs total-loss. Bij de andere auto sneuvelde in elk geval de achterruit.

De fietsster is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto raakte niet gewond, maar hij was wel enorm geschrokken van het ongeval.