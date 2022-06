De Leidse brandweer heeft donderdagmiddag meegedaan aan een realistische brandoefening in samenwerking met studentenhuisvester DUWO. Er zou brand zijn uitgebroken in een studentenpand aan de Nieuwe Rijn.

In de oefening ging het om een brand waarbij meerdere slachtoffers vielen. De manschappen van twee tankautospuiten zijn ingezet bij de 'brand'. Enkele studenten werden via de autoladder van de brandweer uit hun woning gered via het raam op de tweede verdieping. Na de oefening werd de actie ter plekke geëvalueerd.

De brandweer zegt terug te kijken op een geslaagde oefening in een lastig te bereiken studentenpand. De komende maanden gaan de brandweer en DUWO elke maand een oefening houden in een door DUWO aangewezen studentenpand.