In Leiderdorp startte woensdagochtend de Ringvaart Regatta. Zo'n 500 ploegen begonnen 's ochtends vroeg vanaf studentenroeivereniging Asopos de Vliet aan de roeimarathon. Nadat de wedstrijd twee weken geleden door weersomstandigheden niet doorging, stonden de deelnemers te trappelen om het water op te gaan.

Het was vroeg voor de roeiers: om half zes werden de eerste boten al in het water gelegd. Op het startterrein trof men de laatste voorbereidingen: het materiaal werd klaargemaakt voor de tocht over de Kaag en de laatste sportrepen en bananen voor onderweg werden onder de roeiers verdeeld.

Dat vroege tijdstip heeft een reden: de ploegen moesten voor zonsondergang na 100 kilometer de finish in Delft passeren. De marathon leidde de ploegen vanuit Leiderdorp over de Kaag naar een rondje over de ringvaart. Terug bij de Kaag roeiden de roeiers langs Leiden, over de Rijn en de Korte Vliet, naar Delft.

De roeiers van de ploeg 'Kilemba' hadden er zin in. De ploeg bestaat uit acht Minervanen, waarvan de meesten speciaal voor de Ringvaart Regatta zijn begonnen met roeien. Samen met de damesploeg van Minerva willen de studenten geld ophalen voor stichting Jeugd en Welzijn Leiden. Woensdag stond de teller al op 3.500 euro.

Karakter

De Minervanen hebben zich zonder veel ervaring in het roeiavontuur gestort, maar dat schrikt hen niet af. "We zeggen de hele tijd: die Ringvaart doen we op karakter", zegt Martien, één van de roeiers in de ploeg, voor de start. "Ik denk dat dat ons voordeel is: we hebben eigenlijk geen idee waar we ons voor hebben opgegeven. We gaan gewoon gieren en we zien wel waar het eindigt."

Coach Bas had er vooraf vertrouwen in dat zijn roeiers gedegen voorbereid waren om de tocht tot een goed einde te brengen: "Het gaat een taaie tocht worden, maar ik weet zeker dat het ons gaat lukken."

Het vertrouwen in een goede afloop bleek terecht: in zo'n twaalf uur hebben de roeiers de Ringvaart Regatta uitgeroeid. Met nog een straffe eindsprint passeerde de boot de finishlijn in Delft.

De Ringvaart Regatta zou oorspronkelijk twee weken geleden geroeid worden, maar vanwege de te harde wind werd de race woensdag.