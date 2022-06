Gelijke kansen voor alle kinderen. Het is een mooi uitgangspunt, maar de praktijk is weerbarstig. Afgelopen jaren nam de kansenongelijkheid in de regio Leiden-Haaglanden verder toe. Door de coronacrisis raakten kinderen in een achterstandssituatie verder achterop. De Coöperatiekring Leiden-Haaglanden wil daar verandering in brengen. Door financiële ondersteuning van concrete projecten zoals extra taallessen of de coaching van ouders.

Iedereen die zich betrokken voelt bij de regio kan lid worden van de Coöperatiekring Leiden-Haaglanden. Particulieren, maar ook bedrijven. Elk lid van de kring die minimaal 1.000,- inlegt, krijgt één stem. Daarmee kan hij of zij stemmen op één van de door het bestuur geselecteerde projecten. Welk project ondersteund gaat worden, wordt via een stemproces bepaald. Er wordt dus een concrete groep geholpen op een hele concrete manier.

Op deze manier wil de coöperatie bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief voor alle kinderen in onze regio. Concrete plannen zijn er nog niet. "We zijn nog niet in die fase beland, we hebben alle formaliteiten achter de rug en we kunnen nu aan de slag." zegt Lydie Vellema van de Coöperatiekring.

Niet alleen de organisatie bedenkt plannen. "Je kunt zelf ook voorbeelden aandragen als je meedoet met dit project", zegt Henny van Egmond, voorzitter van de Coöperatiekring Leiden-Haagladen. De organisatie is niet bang dat er te weinig animo voor het project is. "Het is een onderwerp wat mensen echt in het hart raakt, daardoor zijn er genoeg mensen die een groot geld bedrag aan ons willen toezeggen", aldus van Egmond.

Duizend dagen

In Nederland zijn er één miljoen mensen die leven op de armoedegrens. "Ik vind het een schande dat kinderen niet de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen in onze maatschappij", zegt Egmond. In de eerste duizend dagen van je leven wordt bepaald hoe je je uiteindelijk gaat ontwikkelen. "Wij vinden het belangrijk dat onze projecten daardoor ook voor echt jonge kinderen beschikbaar zijn en we focussen ons niet alleen op basisschoolkinderen", aldus van Egmond.