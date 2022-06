Het CDA Leiden krijgt voor de tweede keer binnen enkele maanden tijd een hele nieuwe gemeenteraadsfractie. Fractievoorzitter Julius Terpstra heeft gisteren zijn ontslag ingediend als raadslid. Hij wordt wethouder in het nieuwe college dat volgende week aantreedt. De nummer twee van de partij, Sophie Brinkel, is waarschijnlijk tot eind oktober uitgeschakeld en laat zich vervangen.

Nummer drie op de lijst is duoraadslid Sebastiaan van der Veer. Hij wordt volgende week in de raad benoemd en neemt de plek van Terpstra in. Hij gaat de fractie leiden. Die functie zou normaal gesproken worden vervuld door Brinkel die op nummer twee van de CDA-lijst stond, maar ze heeft zwangerschapsvergiftiging en is daardoor gedurende langere tijd uit de running. Om die reden voerde ze ook de coalitie-onderhandelingen namens het CDA niet en liet dat noodgedwongen over aan Van der Veer.

De nummer vier van het CDA, Tobias Sandoval Garcia, is de volgende opvolger bij CDA Leiden dat sinds de verkiezingen in maart nog maar met twee zetels in de raad is vertegenwoordigd. Ook hij wordt nu raadslid en gaat de komende zestien weken Brinkel vervangen.