De Peurbakkentocht eindigt dit jaar niet meer bij Annie's, maar bij de Zijlpoort. De organisatie vindt de situatie met de gefinishte boten die voor Annie's ophoopten te gevaarlijk. Daarom is besloten het parcours van de Peurbakkentocht te wijzigen.

Het eerste deel van de Peurbakkentocht blijft hetzelfde: de start vindt plaats bij de Apothekersdijk en daarna varen de Peurbakken over de Nieuwe Rijn en Herengracht. Aan het einde van de Herengracht maakt het nieuwe parcours een bocht naar rechts, om bij Brasserie De Poort te finishen. In de oude situatie werd vanaf de Herengracht linksaf geslagen en naar Annie's gevaren. De jury zal nog wel bij Annie's zitten om de punten uit te delen.

De organisatie had zorgen over de boten die zich na de finish voor het terras van Annie's verzamelden, vertelt organisator Nilles Raken. "Het gaat om het verzamelen voor Annie's en het ophalen van de prijzen door over de boten heen naar het terras te klauteren. Dat vraagt erom dat het een keer misgaat. Gelukkig is het nog nooit misgegaan, maar we willen dat wel echt voorkomen." Op de singels bij de Zijlpoort hebben de organisatoren genoeg plek gevonden om de boten te verzamelen en de prijsuitreiking te houden.

Eindfeest

Op sociale media was er kritiek of de aanpassing van het parcours niet de sfeer en gezelligheid van de Peurbakkentocht aantastte. Nilles Raken denkt niet dat dat het geval zal zijn: "De route blijft langs Annie's varen en over de Nieuwe Rijn, dus er verandert niets aan het epicentrum. Het enige is dat de boten niet terugkomen de stad in, maar zich aan de rand van de stad verzamelen."

Verder denkt Raken niet dat mensen door het verplaatsen van de finish na de laatste boot naar huis zullen gaan: "We hopen eigenlijk dat ze dan naar het Stadhuisplein gaan om op het eindfeest van de Peurbakkentocht lekker van de muziek te gaan genieten, of zich snellen naar de Zijlpoort en daar de prijsuitreiking gaan meemaken. Dus ik ga ervan uit dat het sowieso één groot feest blijft."

De Peurbakkentocht is dit jaar op vrijdag 24 juni en begint om 19:00.