Het LUMC in Leiden gaat zich in de toekomst concentreren op specialistische academische zorg. Behandelingen die ook in andere ziekenhuizen worden uitgevoerd stoot het ziekenhuis af. Dat zegt Jules de Vet, de interim financiële man van het ziekenhuis tegen mediapartner Omroep West. Onder meer deze maatregel moet ervoor zorgen dat het ziekenhuis in 2024 geen verlies meer draait.

Het LUMC maakte dinsdag de jaarrekening over 2021 bekend. Daaruit blijkt dat er vorig jaar 17,2 miljoen euro verlies is geleden. In 2020 leed het universitair ziekenhuis 26 miljoen euro verlies. Vorig jaar werd bekend dat er in 2023 in totaal ruim 54 miljoen euro per jaar minder moet worden uitgegeven.

Het personeel zelf moest het afgelopen jaar kijken waar er bezuinigd kon worden en waar efficiënter kon worden gewerkt. Die plannen zijn doorgerekend, maar dat levert niet de gewenste bezuiniging op. "Sommige plannen waren niet haalbaar", zegt Jules de Vet. "De meeste trouwens wel, en sommigen hebben we ook al doorgevoerd." Maar blijft staan dat de plannen te weinig opleveren.

Nu van bovenaf

"We zijn van onderaf begonnen", zegt De Vet. "Nu gaan we ook vanuit de raad van bestuur plannen ontwikkelen." Een daarvan is het samenvoegen van ondersteunende diensten van verschillende divisies bij het LUMC. "We hebben vier divisies en die hebben bijvoorbeeld allemaal hun eigen afdeling HR, hun eigen manier van werken. Dat gaat dus veranderen. We moeten uniformer gaan werken."

"Maar we moeten ook goed kijken naar wat we in de toekomst nog wel, en wat niet meer willen doen in het ziekenhuis", aldus de financiële man. "Wij zijn een universitair ziekenhuis en moeten ons concentreren op hoog specialistische academische zorg. Bijvoorbeeld bijzondere hartinterventies of specialistische transplantaties. Een heup- of een knietransplantatie kan tegenwoordig bijna overal. Dat hoeven we hier niet meer te doen."

Zwarte cijfers in 2024

De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt en nog een keer doorgerekend. "In oktober moet dan echt duidelijk zijn wat we willen gaan doen", aldus De Vet. Vervolgens moeten veranderingen in het profiel van het ziekenhuis en in de organisatie nog worden doorgevoerd. De Vet denkt dat het ziekenhuis dan in 2024 geen verlies meer draait, maar weer zwarte cijfers schrijft.