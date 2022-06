ZZ Leiden Basketball heeft ook de returnwedstrijd in de halve finale van de BNXT play-offs gewonnen. In het Belgische Oostende plaatsten de Leidenaren zich voor de BNXT play-off finale tegen Donar uit Groningen door Filou met 78-88 te verslaan. Worthy de Jong was met 31 punten veruit de topscorer.

De finalewedstrijden worden de komende dagen afgewerkt. Donderdag speelt Leiden uit in het Groningse Martini Plaza en komende zaterdag om 20.00 uur thuis in de Vijf Meihal. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden