Niet meer 'Samen maken we de stad', maar 'Samen leven in Leiden'. Het motto van het nieuwe Leidse stadsbestuur lijkt sterk op de vorige slogan, maar geeft net een ander accent aan het beleidsakkoord dat GroenLinks, D66, PvdA en het CDA hebben gesloten. Het akkoord werd woensdagochtend gepresenteerd in museum De Lakenhal. Daar werden ook de wethouderskandidaten gepresenteerd. Daarbij zaten geen verassingen.

Ashley North en Yvonne van Delft blijven allebei namens GroenLinks deel uitmaken van het college. North blijft de bereikbaarheidsportefeuille behartigen en gaat ook de komende jaren over klimaatadaptatie. Daarnaast krijgt hij de belangrijke portefeuille financiën. Andere zaken waarmee hij zich mag gaan bemoeien zijn zaken als vergroening & biodiversiteit, Singelpark, beheer openbare ruimte, dierenwelzijn, bereikbaarheid, duurzame mobiliteit & autoluwe binnenstad en financiën & interne dienstverlening. Yvonne van Delft houdt de cultuurportefeuille en werk en inkomen. Ook valt de energietransitie voortaan onder haar verantwoordelijkheid. Verder gaat ze zich bezighouden met vastgoed, erfgoed, circulariteit, de ontwikkellocaties Energiepark en Meelfabriek en emancipatie. D66 levert zoals verwacht een wethouderspost in. De partij verloor bij de verkiezingen een derde van de negen zetels die in 2018 werden behaald. Fleur Spijker is de derde wethouder uit het vorige college die aanblijft. Ze heeft de bouwportefeuille ingeruild voor economie, kennis, sport & gezondheid. Ook campusontwikkeling (Leiden Bio Science Park en Humanities

Campus), binnenstad, citymarketing, kennisinstellingen, beroepsonderwijs, leven-lang-ontwikkelen vallen voortaan onder Spijker. Wonen

Voor de PvdA treedt Abdelhaq Jermoumi toe tot het nieuw te vormen college. Kansengelijkheid, jeugd en onderwijs zijn voor hem de paradepaardjes in zijn portefeuille die verder zaken omvat als armoede- en minimabeleid, schuldhulpverlening, jeugdzorg, kinderopvang, voorschoolse educatie, basis- & middelbaar onderwijs, onderwijshuisvesting, voortijdig schoolverlaten, speeltuinen, inburgering en publieke dienstverlening. De vijfde wethouder is Julius Terpstra. De CDA-leider gaat wonen, bouwen en welzijn bestieren. Dat betekent gebiedsontwikkeling, woningbouw, woonbeleid, beleid ruimtelijke ordening (Omgevingswet), opvang/huisvesting bijzondere doelgroepen en welzijn & maatschappelijke ondersteuning. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden