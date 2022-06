Het beleidsakkoord dat GroenLinks, D66, PvdA en het CDA na enkele weken onderhandelen hebben gesloten heet 'Samen leven in Leiden'. Het motto van het nieuwe Leidse stadsbestuur lijkt sterk op de vorige slogan, maar geeft net een ander accent aan het beleidsakkoord dat woensdagochtend werd gepresenteerd in museum De Lakenhal. Wel wil de nieuwe coalitie hun plannen nog steeds samen met de stad realiseren. Dat staat in het 32 pagina's tellende akkoord.

Zoals mocht worden verwacht wordt in het akkoord veel aandacht besteed aan participatie. Daar was de afgelopen jaren veel kritiek op en het nieuwe college neemt zich voor het beter te gaan doen. Zo willen de vier partijen zich veel in de stad laten zien en worden de inwoners bij de grote en kleine uitdagingen betrokken.

"Vooraf maken we duidelijk wat Leidenaars van ons mogen verwachten. Dat betekent niet dat het sterkste geluid ook altijd het beste voor de stad is. Van ons mag u verwachten dat we een zorgvuldige afweging maken tussen wat goed is voor de meeste inwoners en het belang van een kleinere groep mensen. En deze afweging leggen we ook uit."

Andere speerpunten in het akkoord zijn het versneller van de energietransitie, voldoende betaalbare woningen in een eerlijke woningmarkt en voldoende ruimte voor allerlei activiteiten door in te zetten op meer duurzame mobiliteit. Ook moet Leiden bovenal een sociale stad blijven waar iedereen zichzelf kan zijn en waar eenzaamheid actief wordt bestreden. Als internationale kennisstad blijft Leiden ook volop ruimte bieden aan het Bio Science Park, alle soorten onderwijs en cultuur.