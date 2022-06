De politie heeft een 36-jarige Leidenaar aangehouden op verdenking van de mishandeling van een 37-jarige plaatsgenoot. Dat gebeurde op vrijdag 13 mei op de 2e Binnenvestgracht. Het slachtoffer werd zwaar mishandeld en is met verschillende botbreuken in het gezicht opgenomen in het ziekenhuis.

Het onderzoek van de recherche leidde tot de aanhouding van de verdachte op 3 juni. Hij heeft na zijn arrestatie een bekentenis afgelegd. De Leidenaar wordt op een later moment voorgeleid voor de rechter.