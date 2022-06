Het LUMC in Leiden heeft over 2021 een verlies geleden van ruim 17 miljoen, meldt onze mediapartner Omroep West. Dat staat in de jaarrekening die dinsdag is gepresenteerd. Het universitaire ziekenhuis maakte vorig jaar bekend een enorme bezuiniging door te gaan voeren van in totaal 54 miljoen euro per jaar vanaf 2023. Door het verlies van vorig jaar moeten maatregelen versneld worden doorgevoerd.

Het ziekenhuis kan niet aangeven waardoor het verlies is ontstaan. Wel staat in een verklaring dat het niet is gelukt 'de uitgaven en inkomsten met elkaar in balans' te brengen. De inkomsten zijn achtergebleven, terwijl de kosten alleen maar stijgen, staat in de verklaring.

Het verlies wordt voor het grootste deel betaald uit de reserves van het ziekenhuis. 'We hebben gelukkig nog een spaarpot, maar met dergelijke verliezen leveren we daar ieder jaar op in. We moeten het roer omgooien om ervoor te zorgen dat we weer financieel gezond worden. Ook zullen we het tempo van de bezuinigen moeten verhogen', zegt Jules de Vet die in de raad van bestuur verantwoordelijk is voor financiën.

Sneller bezuinigen

Afgelopen zomer werd duidelijk dat de financiële positie zo slecht is dat er in 2023 in totaal 54 miljoen per jaar minder uitgegeven kan worden. Het personeel is toen gevraagd zelf met plannen te komen. Maar die plannen leveren niet het gewenste bedrag op. Na onderzoek blijkt er 'slechts' 47,5 miljoen per jaar bezuinigd te worden als de plannen van het personeel worden uitgevoerd.

Of het verlies over 2021 betekent dat er nu nog meer bezuinigd moet worden, is volgens het ziekenhuis niet duidelijk. 'Dat weten we nog niet', zegt Jules de Vet. 'De ombuiging naar een financieel gezond LUMC zal langer duren dan we in eerste instantie verwachtten.' Hij sluit ook niet uit dat er extra maatregelen genomen moeten worden. Wat die dan zijn wil hij niet zeggen.

Plannen opnieuw tegen het licht

In eerste instantie worden de plannen die door het personeel zijn gemaakt, nog eens tegen het licht gehouden. Het ziekenhuis laat weten dat er niet alleen goedkoper gewerkt wordt, maar dat ook wordt gekeken naar welke taken het LUMC wel en niet moet uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de geplande bezuinigingen mogelijk ook sneller doorgevoerd moeten worden dan eerder gedacht.

Vorig jaar was al becijferd dat er op termijn zo'n vierhonderd banen zouden verdwijnen. Het was onduidelijk hoeveel gedwongen ontslagen daarbij zitten. Dat is nog steeds niet helder, maar het zouden er zo'n honderd kunnen zijn. Meer duidelijkheid daarover wordt pas aan het eind van dit jaar verwacht. Bij het LUMC werken nu bijna 9000 mensen.

Zorg ontzien

Het is volgens een woordvoerder nog altijd wel de bedoeling dat de afdelingen die medische zorg leveren worden ontzien bij de bezuinigingen. Het geld moet dus vooral gehaald worden bij ondersteunende diensten. Een woordvoerder benadrukt dat ook het onderzoek dat wordt gedaan 'zoveel mogelijk wordt ontzien', omdat dat tot de kerntaken van het LUMC behoort.