Joost Bleijie heeft zijn CDA-lidmaatschap opgezegd. Bleijie was vele jaren het gezicht van het CDA Leiden. In 2006 werd hij in de raad gekozen. Dat was van korte duur want begin 2008 beëindigde hij zijn raadslidmaatschap om centrummanager van Leiden te worden. Hij volgde toen Robert Strijk op in die functie.

In 2011 stopte Bleijie na 3,5 jaar als centrummanager. In 2014 ging hij in diezelfde functie opnieuw aan de slag, maar toen in Ermelo. Hij combineerde dat toen met zijn werk als ondernemer in Leiden waar hij met zijn broer de Leidse Pas had opgezet. In maart van dat jaar werd hij opnieuw in de Leidse gemeenteraad gekozen. Bij de verkiezingen in 2018 was Bleijie lijsttrekker. In de nieuwe raad ging hij de fractie van het CDA leiden. Het was de bedoeling dat Bleijie ook bij de verkiezingen van dit jaar lijsttrekker zou zijn. Om gezondheidsredenen, hij kreeg gehoorproblemen, trok hij zich noodgedwongen terug en maakte ook bekend niet meer verkiesbaar te zijn als raadslid. Wel wilde hij wethouder worden als het CDA in de coalitie zou komen. Woensdag wordt het coalitieakkoord tussen GroenLinks, D66, PvdA en CDA gepresenteerd. Ook de wethouderskandidaten worden dan voorgesteld. Bleijie zit daar niet bij.