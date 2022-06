Studentenvereniging SIB-Leiden organiseert op donderdag 17 juni haar jaarlijkse benefietavond. Dit jaar gaan de opbrengsten naar stichting Xenia Hospice. Onder de naam 'Het Grote Bakkefietje' wordt iedereen uitgenodigd taarten te bakken of te proeven voor het goede doel.

Xenia is een in 2014 geopend logeerhuis en hospice, gericht op jongeren. Mensen tussen de zestien en circa veertig jaar met een levensbedreigende ziekte krijgen hier 24 uur per dag intensieve zorg. Het hospice wordt ondersteund door de gemeente, maar draait voornamelijk op giften en donaties.

Deze week is het hoogste punt bereikt van een nieuw gebouw naast het hospice, waar vier jongeren met een progressieve spierziekte zelfstandig kunnen gaan wonen. De appartementen zijn zoveel mogelijk zijn aangepast op een zelfstandig leven, waarbij de overige benodigde zorg zal worden verleend door Xenia.

Opzet

De avond zal bestaan uit drie onderdelen. Centraal staat de bakwedstrijd, waar leden en niet-leden van de studentenvereniging hun baksels kunnen laten beoordelen. Voor 15 euro kan iedereen zich aanmelden als jurylid, waarbij het gebak uitgebreid kan worden geproefd. De winnaar van de bakwedstrijd wordt beloond met een grote prijs.

Daarnaast heeft de avond ook een inhoudelijke invulling, waarbij men wordt uitgenodigd om in discussie te gaan over de problemen en uitdagingen in de zorg. Tenslotte kan het geluk worden beproeft bij een loterij, met verschillend gebak van grote banketbakkers als prijs. De avond begint om 18.00 en vindt plaats in het universitair studentencentrum Plexus aan de Kaiserstraat. Meer informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op de website van de vereniging.