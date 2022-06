In de wijk 'De Waard' strijken in de maand juni kunstenaars van Festival van het Andere Theater neer. De Britse kunstenares Julia Heslop en theatermaker Sterre de Vries gaan samen met de wijkbewoners op zoek naar de kracht van de wijk. Dit project is een samenwerking met Theater de Generator en Theater Ins Blau.

In het weekend van 4 en 5 juni vonden er wandelingen plaats in het Zeeheldenpark. Onderweg werd er op verschillende punten gestopt voor creatieve activiteiten, waarbij bewust werd stilgestaan bij wat een ieder voelt, hoort, ziet en ruikt. Kortom: waarneemt.

Aan het begin van de wandeling werd de deelnemers gevraagd om de wijk te voelen door aanraking van bijvoorbeeld een muur, lantaarnpaal of struiken. Vervolgens werd aan de deelnemers gevraagd om kleiafdrukken te maken van willekeurige dingen als een boom of bodembedekking of stenen in de muur. Een andere techniek die gebruikt werd was het vastleggen van reliëf in de omgeving door middel van papier en gekleurd krijt. Het afsluitende onderdeel was de 'stilte wandeling' waarbij de nadruk werd gelegd op de zintuigen: horen en ruiken.

Op het eind van de wandeling konden de deelnemers hun opgedane waarnemingen op kartonnen borden schrijven. Dit vormde een mooi en creatief moment waarbij iedereen de ervaringen kon delen. Daarna, terug bij de ontmoetingsplek in het Zeeheldenpark, kon de groep nog eens rustig napraten onder het genot van een kop koffie of thee.