Normaal gesproken is de eerste vrijdag van juni donutdag. Traditioneel worden dan in het hele land gratis donuts uitgedeeld door het Leger des Heils. In Leiden werd deze dag dit jaar om praktische redenen een dag later gevierd. Meer mensen zijn vrij op zaterdag, en kunnen dan mee-eten, maar ook meehelpen bij de organisatie. Niet alleen Leidenaren kwamen op het donutfeest af, ook veel vluchtelingen, onder meer uit Oekraïne.

"We delen vandaag donuts uit aan jong en oud", vertelt Jan Kruidhof, de voorganger van het Leger des Heils aan de Groenesteeg. "De donut is een ronde koek. Als je die breekt, dan houdt je twee smileys over. Donutdag is een dag vol gezelligheid en binding, en ook heel internationaal. Vluchtelingen helpen ons met de opbouw, en we hebben vluchtelingen uit Oekraïne uitgenodigd. We hebben voor iedereen koffie, thee en limonade."

"Er is donuthappen, donutgooien, een donutdans, en je kan donuts op je handen laten schminken", vertelt een van de kinderen zichtbaar met plezier. Bij dat donuthappen wordt er overigens door de kinderen wel een specifieke tactiek ingezet. Eerst er aan likken, dan is zoete broodje gegarandeerd voor jou. Er is altijd wel een volwassene in de buurt om met een schaar het touw waar de donut aanhangt door te knippen. Het mag de pret niet drukken. Iedereen gunt de kinderen hun donut.

De traditie van Donutdag voert terug tot de Eerste Wereldoorlog. Het Leger des Heils deelde toen verse donuts uit aan soldaten. Na de oorlog werd het uitdelen in de oorlog herdacht met het jaarlijks uitdelen van donuts. Deze traditie is overgewaaid naar de rest van de wereld. Donutdag staat nu voor gezelligheid. De donuts zelf zijn een Amerikaanse 'verbetering' van de Nederlandse oliebollen, in Amerika geïntroduceerd door Nederlandse kolonisten via New York, voormalig Nieuw-Amsterdam.

"Ik heb twee donuts gegeten, niet meer, want je wordt er heel snel misselijk van", zegt een van de kinderen. "Alle donuts die over zijn kunnen we wel mee naar huis nemen", zegt een ander. De Nederlandse kinderen zijn vol enthousiasme en praktische oplossingen. De Oekraïense kinderen stellen zich vooral afwachtend op en maken een wat verlegen indruk. Bij de donutdans kijken ze vooral toe. Maar ook zij eten met plezier het broodje. Volgend jaar is er weer een donutdag aan de Groenesteeg.