Stefan Hendrikx is de winnaar van de 43e editie van het Leids Cabaret Festival. Hij ontving de juryprijs voor zijn optreden zaterdagavond. De finale vond plaats in de Leidse Schouwburg, waar Hendrikx het opnam tegen Celine Schrama en Piet van Eeghen.

"Als Stefan Hendrikx opkomt zie je meteen dat we te maken hebben met een allround performer", meldt de vakjury in het juryrapport. "Door Stefan worden we allemaal uitgedaagd om onze grenzen te verleggen. Hij is retegrappig."

Piet van Eeghen mocht de publieksprijs in ontvangst nemen en Celine Schrama de studentenprijs. Het is de eerste keer dat alle drie de finalisten een prijs ontvangen. Op 25 juni treden zij nog een keer op in de Leidse Schouwburg.

Vorig jaar kwam de competitie te vervallen vanwege het coronavirus. In 2020 won Lisa Ostermann zowel de vakjuryprijs, als de publieksprijs en de studentenprijs met het programma Wat de ander wil horen.

Het evenement werd in 1978 voor het eerst georganiseerd. Sindsdien heeft het Leids Cabaret Festival talloze topcabaretiers voortgebracht, onder wie Najib Amhali, Paulien Cornelisse, Dolf Jansen en Sanne Wallis de Vries.