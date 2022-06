In navolging van het vorige maand uitgekomen boek 'Leiden Sleutelstad - City of Keys' van de Leidse fotograaf Toon van der Poel is er sinds deze week ook een speur- annex wandeltocht in druk verschenen langs bruggen, gebouwen, kerken, molens en ander onroerend goed in de binnenstad waarop het Leids stadswapen met de gekruiste sleutels staat afgebeeld.

Zowel het boek als de speurtocht zijn verkrijgbaar bij de VVV Leiden aan de Stationsweg 22. "Het zijn leuke hulpmiddelen om in betrekkelijk korte tijd kennis te maken met de historie van de Sleutelstad. Zowel voor geboren en getogen Leidenaren als voor studenten van elders, nieuwkomers en toeristen", zegt directeur Martijn Bulthuis van Leiden & Partners. Het is de bedoeling dat wandelaars de sleutels ontdekken tijdens een tocht van ongeveer 4 kilometer. Dat is ongeveer anderhalf uur lopen. Aan het einde van de tocht openbaart zich de oplossing en die bestaat uit een slagzin. Deze zin kan met vermelding van naam en adres worden gestuurd naar het leidensleutelstad071@gmail.com. Iedere 50e inzender met de juiste zin krijgt het fotoboek van Van der Poel gratis thuisgestuurd. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden