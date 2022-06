Nu het weer drukker is rondom station Leiden Centraal neemt ook de vraag naar fietsparkeerplekken toe. In coronatijd mochten fietsen langer in de gemeentelijke stallingen blijven staan, maar nu het weer drukker is, hanteert de gemeente weer de oude stallingstermijnen. Wie sinds coronatijd nog een fiets in de stalling heeft staan, kan deze tot uiterlijk 18 juni weghalen.

In coronatijd is in de fietsenstallingen niet gecontroleerd op de maximale stallingstermijn. Op dit moment staan in de gemeentelijke stallingen nog veel fietsen uit die periode. Hierdoor is er onvoldoende ruimte beschikbaar in de stallingen. De langgeparkeerde fietsen zijn gelabeld. Fietsen die na 17 juni niet zijn opgehaald, worden daarna weggehaald.

Het bijhouden van de maximale stallingstermijn van twee weken voor fietsen in en rondom het stationsgebied is op 1 juni ingegaan. Dit houdt in dat fietsten maximaal twee weken aaneengesloten in een gemeentelijke fietsenstalling (Zeezijde, Lorentz of Taxistandplaats) of fietsenrek in het stationsgebied mogen staan. Na 14 dagen worden deze fietsen weggehaald. Weggehaalde fietsen kunnen tegen vergoeding opgehaald worden bij de fietsopslag aan de Willem Barentszstraat 20 in Leiden.