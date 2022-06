De provincie heeft de aannemer van de RijndlandRoute uitgedaagd om met innovaties aan de slag te gaan om veiliger te kunnen werken. Bij werkzaamheden in de Corbulotunnel wordt de komende twee maanden een pilot uitgevoerd met exoskeletten. Dat zijn lichaamsharnassen die onder meer gebruikt worden bij werken boven het hoofd en dat minder belastend maken voor de werknemers.

Met een exoskelet worden fysieke lasten beter over het lichaam verdeeld. De provincie Zuid-Holland en aannemer van de RijnlandRoute werken in deze pilot samen om te onderzoeken of een exoskelet kan bijdragen aan ondersteuning bij werkzaamheden boven het hoofd 'zodat er minder vermoeidheid optreedt en medewerkers vitaler en tot latere leeftijd kunnen doorwerken', aldus de aannemer.

Eerder deze maand kondigde de onafhankelijke commissie die misstanden in de tunnel onderzoekt aan dat er een meldpunt komt waar werklieden van de tunnel hun verhaal kunnen doen over eventuele misstanden. Aanleiding voor het meldpunt zijn eerdere klachten van werknemers over onveilige werksituaties en lange werkdagen. In de afgelopen vier jaar vonden er nog eens zeventien zogeheten arbeidsincidenten plaats.

Gedurende twee maanden werken een aantal medewerkers met en zonder het exoskelet. Bij deze test wordt met bewegings- en hartsensoren gemeten wat het verschil in belasting en inspanning is bij het uitvoeren van diverse werkzaamheden op de bouwplaats. Na deze periode wordt geëvalueerd hoe de gebruikers de exoskeletten ervaren en wordt aan de hand daarvan een mogelijk vervolg bepaald.

Binnenkort wordt nog een tweede pilot uitgevoerd met het werken met bodycams. Resultaten uit de pilots neemt de provincie mee bij andere provinciale bouwprojecten.