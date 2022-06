De oproep van Doorbraak voor een Leidse beeldenstorm maakt veel los. De Federatie Indische Nederlanders, die Nederlands-Indische geschiedenis en erfgoed levend wil houden, doet aangifte van opruiing. Het Leidse stadsbestuur ziet juist meer in een gesprek met Doorbraak.

De actiegroep pakte eerder deze week het Indië-monument bij molen De Put in met vuilniszakken en liet daarna weten het daar niet bij te laten. Doorbraak roept anderen op om mee te doen met de wat ze de #beeldenstorm noemen. Voor de Federatie Indische Nederlanders is dat aanleiding om aangifte te doen. "Dit is niet de eerste keer Indische monumenten doelwit zijn van vandalisme, dat moet stoppen", zegt woordvoerder Micha'el Lentze.

Het Indië-monument is geplaatst ter herinnering aan de 26 inwoners van Leiden die als militair sneuvelden tussen 1945 en 1952 in het voormalig Nederlands-Indië. In 2001 werd het met rode verf besmeurd. De kritiek van Doorbraak dat er met het monument kolonialisme wordt verheerlijkt, weerspreekt Lentze. "Ik denk dat er in Nederland niemand is die terug wil naar de koloniale tijd. Het monument is bedoeld om gewone jongens uit Leiden te herdenken die naar Indië zijn gestuurd om hun land daar te dienen."

Respect



Met de aangifte hoopt Lentze te bereiken dat mensen twee keer nadenken voordat ze monumenten of graven vernielen. "Het is niet de eerste keer dat het gebeurt, dit moet stoppen. Doorbraak is een anonieme groep, het is goed als ze uit de anonimiteit worden gehaald en verantwoording afleggen over dit soort daden." Dat een aangifte de verhoudingen mogelijk verhardt, vindt Lentze geen probleem. "Deze mensen hebben hun gesprek verspild."

De gemeente Leiden denkt daar anders over. Het Leidse stadsbestuur laat bij monde van een woordvoerder weten 'de actiegroep uit te nodigen om hun boodschap op een andere manier te uiten'. "Bijvoorbeeld door met het stadsbestuur van gedachten te wisselen als daartoe aanleiding is. Het bekladden of beschadigen van monumenten en kunstwerken is echter onacceptabel. Wij vragen respect voor het kunstwerk van een ander."

Verbieden



De gemeente heeft nog geen contact opgenomen met Doorbraak. Ook is er, eerder dan anders aangekondigd, geen aangifte gedaan van vernieling. De gemeente zei aangifte te gaan doen, maar de Kunstwacht constateerde al snel dat er niets beschadigd is en dat deze manier van actievoeren de voorkeur heeft boven het bekladden met verf. Dat gebeurde eerder dit jaar tot twee keer toe bij het Regenboogstandbeeld aan de Haarlemmerstraat.

BVNL-Kamerlid Wybren van Haga riep de minister gisteren op om de radicaal-linkse actiegroep te verbieden. Doorbraak zet volgens de BVNL-voorman aan tot strafbare feiten door op te roepen om de boel te vernielen. "De oproep tot een beeldenstorm, waarbij vernielzucht het uitgangspunt is, valt niet onder het recht om te demonstreren. Dat recht verspil je als je de boel gaat vernielen en anderen daartoe oproept."