Na een melding over een schietpartij bij de Willem Enthovenweg ter hoogte van het Avicennapad in Leiden is de politie met de nodige manschappen ter plaatse gekomen. Een getuige had meerdere schoten gehoord bij het viaduct onder de A44 en denkt ook de loop van een wapen gezien te hebben die uit een langsrijdende auto stak.

Naast de politie kwamen ook het Parate Peleton en een politiehelikopter naar de plek op de grens van Leiden en Oegstgeest. In de omgeving is enige tijd gezocht naar zowel het betreffende voertuig, als naar kogelhulzen. Er is vooralsnog niets aangetroffen en ook zijn er geen verdachten in beeld. De politie doet verder onderzoek.