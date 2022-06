Kinderen en hun ouders zullen na de zomer door de gemeenteraad Leiden worden gehoord over de jeugdhulpverlening. In Leiden en Leiderdorp wordt relatief veel gebruik gemaakt van de jeugdhulp. De gemeenteraadsleden willen graag meer weten over het functioneren van de hulp die wordt aangeboden aan kinderen en hun ouders.

Om beter inzicht te krijgen in de Leidse jeugdhulp wil de gemeenteraad behalve kinderen en hun ouders, ook mensen uitnodigen die het werk daadwerkelijk doen, en niet alleen mensen uit het management. "We kunnen als gemeenteraad gewoon mensen uitnodigen waar wij als gemeenteraad het beleid voor bepalen. Zij kunnen ons vertellen hoe dat beleid uitpakt en wat hun problemen en wensen zijn", aldus gemeenteraadslid Antoine Teeuwen (SP) donderdagavond.

De voorzitter van de 'Commissie Onderwijs en Samenleving' Marleen Schreuder (GroenLinks) wijst erop dat de gemeenteraad dit zelf kan organiseren: "Er is geen motie voor nodig." Het voorstel om een hoorzitting te organiseren met de cliënten en ervaringsdeskundigen kreeg donderdagavond brede steun van alle partijen. Of de hoorzitting alleen zal gaan over het functioneren van de jeugdteams in de Leidse regio of breder, de gehele jeugdzorg, zal de gemeenteraad later bepalen.

De gemeenten en haar maatschappelijke partners zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. Begin 2022 ontving de gemeenteraad een kritisch onderzoeksrapport: 'Jeugdhulp zonder verwijzing'. Het rapport, dat specifiek gaat over jeugdteams en de toegang tot jeugdzorg, stelt dat de gemeente geen zicht heeft op de kosten per kind, en dat de effectiviteit van de hulp niet bekend is. De gemeenteraad kreeg een bijbehorende brief met conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer.

Die aanbevelingen zijn door het college overgenomen, aldus wethouder Paul Dirkse (D66). Het rekenkameronderzoek is echter gedaan terwijl allerlei verbeteringen al in gang waren gezet, waardoor het niet de actuele situatie weergeeft. De gemeenteraad wil nu grip krijgen op de actuele stand van zaken. Een hoorzitting waarbij betrokkenen worden gehoord kan daarbij helpen. De hoorzitting over de jeugdhulpverlening zal na de zomer plaatsvinden.