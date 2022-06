Stop schurkenverering, black lives matter en dekoloniseer je stad. Zie hier een drietal kreten waarop de 'buiten-parlementaire actiegroep' Doorbraak het bekladden en inpakken van hen onwelgevallige beelden en andere uitingen in Leiden baseert.

"De publieke ruimte in Nederland staat vol vereringen van koloniale schurken. Beelden, herdenkingsmonumenten, grafmonumenten, namen van straten en pleinen, ornamenten op gebouwen. Schurken die massamoord en genocide pleegden, mensen tot slaaf maakten en in tot slaaf gemaakten handelden, onderdeel waren van een systeem van eeuwenlange massale plundering en moord", zo staat te lezen in een verklaring van de linkse actiegroep - waarvan de Leidse afdeling is gevestigd in de Vrijplaats aan de Middelstegracht - over het inpakken van het Indië monument in Park de Put bij de Morspoort.

Vuilnis

Veel mensen registreren de beelden volgens Doorbraak niet eens. Of mensen kennen de geschiedenis niet, terwijl anderen de geschiedenis vergoelijken of goedkeuren. "Soms, als zo'n schurk geproblematiseerd wordt, krijgt een beeld een ieniemienie plakkaat met wat historische context." Dat vindt Doorbraak niet genoeg. "Die beelden horen op de afvalhoop van de geschiedenis. We voegden de daad bij het woord, en verpakten het Indië-monument in Leiden alvast in vuilniszakken. De beeldjes van de moordenaars waren twee dagen lang ingepakt, een verademing dat we ze niet hoefden te zien."

Nadat de ingepakte beelden waren gemeld bij de gemeente Leiden, werden de afvalzakken door de Kunstwacht verwijderd. De gemeente liet aan Sleutelstad weten dat er aangifte gedaan gaat worden van vandalisme. "Aangifte voor het inpakken in vuilniszakken?" Doorbraak kan zich er niets bij voorstellen. "Kennelijk zullen en moeten we worden blootgesteld aan de verering van racistisch geweld."

Oproep

Doorbraak houdt het niet bij de eigen inpakactie bij het Indië-monument, maar roept ook anderen op om mee te doen met de wat ze de #beeldenstorm noemen. "Zoek een beeld, monument, straat, of een andere koloniale verwijzing in je buurt en leef je creativiteit uit! Pak het in in een vuilniszak, besmeur het, plak er stickers op, krijt er op of er omheen of ga er met een spandoek bij staan."

Alle verwijzingen naar het koloniale verleden moeten als het aan Doorbraak ligt uit het straatbeeld verdwijnen. Straatnamen moeten veranderd worden en de publieke ruimte moet ontdaan worden van koloniaal en racistisch afval. In navolging van het neerhalen van beelden tijdens de recente Black Lives Matter-protesten is het ook in Nederland tijd voor een beeldenstorm", aldus de actievoerders die alvast aankondigen zelf ook door te gaan met vergelijkbare protesten. Filmpjes van de acties worden gedeeld op sociale media met de hashtag #beeldenstorm.

Ingrijpen

De Federatie Indische Nederlanders noemt de oproep van van Doorbraak bij monde van woordvoerder Micha'el Lentze 'stuitend en onacceptabel'. "Niet alleen de actie wordt opgeëist, maar het bevat ook een oproep tot nieuw vandalisme. We gaan er vanuit dat politie en justitie nu ingrijpen."