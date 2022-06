Op het eerste oog lijkt het erop dat de gemeente Leiden een enorm bedrag overhoudt in de jaarrekening over 2021. Die sluit met een plus van 13,7 miljoen euro. Als echter alle reserves zijn verrekend en ook de budgetten voor de doorlopende activiteiten zijn overgeheveld naar dit jaar, blijft een realistischer resultaat van 548.000 euro over. Dit wordt toegevoegd aan de concernreserve.

Wethouder Paul Dirkse van financiën heeft de jaarstukken zojuist namens het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de plaatsvervangend voorzitter van de

Leidse gemeenteraad, Antoine Theeuwen. De jaarrekening geeft een overzicht van alle concrete resultaten en kosten en opbrengsten in 2021. Dirkse: "Dit is de laatste jaarrekening van dit college. We kijken met veel tevredenheid terug op wat er de afgelopen vier jaar in de stad is gerealiseerd. daarbij vroegen de omstandigheden het afgelopen jaar om grote flexibiliteit en inzet van de stad, de inwoners, onze partners en van ons als organisatie."

Meestal worden de jaarstukken samen met de kaderbrief aangeboden. Dat gebeurt dit jaar niet. Half juni treedt er een nieuw college aan en het nieuwe beleidsakkoord vervangt dit jaar de kaderbrief. Daarin staan de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2022-2026.

Naast de Jaarstukken 2021 stuurt het college de gemeenteraad ook de eerste voortgangsrapportage 2022 toe. Hierin informeert het college de raad over de voortgang van de voorgenomen prestaties in 2022.