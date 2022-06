GroenLinks Leiden, D66 Leiden, de PvdA Leiden en het CDA Leiden zijn het eens zijn geworden over het beleidsakkoord, de kandidaat-wethouders en de daarbij behorende portefeuilleverdeling. Formateur Gerdo van Grootheest heeft hierover een brief aan de gemeenteraad gestuurd. De formatie van het Leidse college is hiermee in de laatste en afrondende fase gekomen.

De vier partijen willen het gesloten beleidsakkoord op woensdag 8 juni presenteren. Daarbij zijn ook de kandidaat-wethouders aanwezig. Het debat in de raad en de installatie van de nieuwe wethouders wordt op donderdag 16 juni gehouden.

In deze afrondende fase wordt de burgemeester in de gelegenheid gesteld om te reageren op het akkoord en krijgen de oppositiepartijen een terugkoppeling over de input die zij eerder voor het akkoord hebben geleverd. In deze fase wordt er ook een integriteitsonderzoek naar de kandidaat-wethouders gehouden.

De formateur heeft met zijn brief aan de raad ook zijn werkzaamheden voor de formatie in Leiden beëindigd.