Museum de Lakenhal stond woensdagmiddag in het teken van Boeren-Leidsekaas. De rode kaas met de Leidse sleutels in de korst gedrukt wordt gemaakt van afgeroomde rauwe melk en op smaak gebracht met komijn. Hij wordt al eeuwenlang gemaakt in de dorpen rondom Leiden. Vroeger op honderden boerderijen, nu zijn het er nog een stuk of acht die deze traditie in leven houden.

In het kader van het programma 'Kennis door de Wijken' dat dit jaar op veel plekken wordt georganiseerd in samenwerking met Leiden 2022 European City of Science, organiseerde de Vereniging Boeren-Leidse Kaasmakers in het museum 'Boter, kaas en Leiden'. De kaasmakers kwamen vanuit de ommelanden naar de stad, om te vertellen over hun ambacht en over de historie van hun kaas. Ook werd er een mini-workshop boter maken gegeven.

In de 17e eeuw waren de Leidse boter en kaas wereldberoemd. De boter werd gegeten aan het Franse hof en de kaas ging mee met de schepen van de VOC. De eerste officiële Leidse kaasmarkt werd in 1303 gehouden.