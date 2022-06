Na twee jaar van afwezigheid komt de zomereditie van het Leiden International Film Festival weer terug naar het Pieterskerkplein. Op 9, 10 en 11 juni verandert het historische plein in een unieke openluchtbioscoop. Op deze dagen draait er vanaf 22.30 uur elke keer een bijzondere film. De entree is gratis.

Op 9 juni staat 'Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb' op het programma. Een fictieve film over geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Rusland. In de film uit 1964 dreigt een Amerikaanse generaal de wereld te vernietigen door Rusland te bombarderen.

'Kiss Kiss Bang Bang' draait op 10 juni. Een film waarin acteurs Robert Downey Jr. en Val Kilmer twee disfunctionele partners spelen, die de moord op een aspirant-actrice proberen op te lossen.

Het zomerse LIFF wordt op 11 juni afgesloten met de film 'Babyteeth'. In de film wordt de ernstig zieke tiener Milla Finlay verliefd op drugsdealer Moses. Haar ouders' grootste nachtmerrie.