Het Leids Mediafonds looft dit jaar een prijs van 5.000 euro uit voor een journalistieke productie die in Leiden of de Leidse regio tot verandering heeft geleid. De eerste Impactprijs wordt uitgereikt op 15 september 2022. Het fonds wilde de eerste impactprijs in maart van dit jaar uitreiken, maar toen kwamen er te weinig inzendingen binnen.

Journalistieke producties die in 2021 zijn gepubliceerd komen in aanmerking voor de prijs. Of die tot stand zijn gekomen met of zonder steun van het fonds maakt daarbij niet uit. Het geldbedrag kan de winnaar besteden aan een journalistiek onderzoeksproject naar eigen keuze. Dit staat los van de twee jaarlijkse aanvraagronden van het Leids Mediafonds.

Het doel van de prijs is het bevorderen van onderzoek en verdieping in de lokale journalistiek. Dat is ook de hoofdtaak van het Leids Mediafonds. "De prijs is voor een journalistieke productie die is opgemerkt door de doelgroep en daarmee zodoende het beoogde resultaat opleverde", zegt fondsvoorzitter Bob Nieman. "Hierbij valt te denken aan veranderende inzichten, publiek debat, discussie in de politiek of bijvoorbeeld een gang naar de rechter."

Jury

Een onafhankelijke jury bepaalt wie de prijs krijgt. Voor het zover is, kunnen makers genomineerd worden of zichzelf nomineren. Uit de groslijst kiest de jury een top 3, die ook zal worden voorgelegd aan vijfhonderd Leidenaren die deel uitmaken van een online 'Leiden Panel'. De uitkomst van het panel is een advies aan de jury en bedoeld als hulp bij de selectie van geschikte producties.

De jury bestaat uit:

Marisa Monsanto, voorzitter (zelfstandig consulent in de culturele sector)

Cor Klein (oud-ambtenaar Cultuur bij de gemeente Leiden, stond mede aan de wieg van het Leids Mediafonds)

Ionica Smeets (hoogleraar wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden, oud-bestuurslid Leids Mediafonds)

De deadline voor het insturen van nominaties is 1 juli.