De gemeente Leiden roept jongeren en jonge mensen op om te komen praten over racisme. Volgens de gemeente worden te veel Leidenaren gediscrimineerd vanwege zijn of haar afkomst of huidskleur. Dat blijkt uit de stadsenquête van 2021. Om discriminatie tegen te gaan, zijn drie stadsgesprekken gepland, waaronder die met Leidenaren tussen 12 en 30 jaar.

De gemeente wil het stadsgesprek gebruiken om te komen tot een actieplan tegen racisme en discriminatie, en als klankbord. Een gesprek met alleen jongeren zou nodig zijn, omdat uit ervaring is gebleken dat deze groep zich minder goed uitspreekt als ook oudere stadsgenoten aanwezig zijn. De gemeente wil van de jongeren horen wat de belangrijkste knelpunten zijn om discriminatie te voorkomen en welke doelen nagestreefd moeten worden.

Behalve met de jongeren wil de gemeente nog twee gesprekken inplannen: een met mensen van alle leeftijden en een over hoe de diversiteit in culturele achtergronden in de Leidse sport en cultuur kan worden verhoogd. De gesprekken zijn onderdeel van het Programma Leiden Inclusief, dat sinds januari 2022 bestaat. Doel van het programma is om Leiden 'beter en inclusiever' te maken.

Het gesprek met de jongeren staat gepland op woensdag 8 juni van 12.00 tot 14.00 uur. De locatie is LLokaal bij mboRijnland. Aanmelden kan hier.