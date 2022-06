Na acht jaar neemt Karel van Schie afscheid van Voedselbank Leiden. De vroegere stadsdichter Jaap Montagne komt langs voor een afscheidsgedicht over Keizer Karel, wethouder Yvonne van Delft noemt hem een bescheiden man die heel veel werk heeft verzet voor de Voedselbank. En de vrijwilligers zingen een afscheidslied. Afscheid nemen is hard werken.

Bij de Wibar, de buren van de Voedselbank, zijn vrienden en relaties van de Voedselbank Leiden en in het bijzonder Karel van Schie bijeen voor een afscheid dat klinkt als een klok. De feestcommissie had jaren een slapend bestaan geleid, maar was met verve opgestaan om hun voorman Keizer Karel zoals Montagne hem noemde, uit te luiden.

Zelf zat Van Schie op een stoel waar hij niet af mocht komen vanwege een geïnfecteerde knie. Wat vaak wordt toegeschreven aan te lang op je knieën zittend de vloer boenen. Maar daar was het bij hem niet door gekomen, zei Karel van Schie toen hij eindelijk zelf de microfoon ter hand mocht nemen. De man die altijd benadrukt dat het werk bij de Voedselbank door heel veel mensen wordt gedaan, wordt deze middag genadeloos in de schijnwerpers gezet.

Parel

Lovende woorden van wethouder Yvonne van Delft, van de voorzitter van de landelijke organisatie van Voedselbanken Leo Wijnbelt en dan dat gedicht over Keizer Karel en de parel van de Voedselbank omdat dat het enige woord is dat rijmt op Karel. En natuurlijk het lied op de melodie van Ketelbinkie. Gezongen door de vrijwilligers van de Voedselbank.

Van Schie is zichtbaar ontroerd. "Ik ben blij dat ik dit werk acht jaar heb mogen doen. En ik heb het niet alleen gedaan." Terugkijkend roemt hij zelf de flexibiliteit van de organisatie. "Corona, ineens vluchtelingen uit Oekraïne die hulp nodig hadden, we deden het. En vooral samen."

Cadeautje

Hij wil onder geen beding over zijn graf heen regeren. Maar desgevraagd heeft hij wel een waarschuwing voor zijn opvolger Frank Mittertreiner. "Zorg ervoor dat je je vrijwilligers allemaal serieus blijft nemen en bewaak het imago en de positie van de Voedselbank in de stad. Het is een vrijwilligersorganisatie en iedereen wil wel zijn zegje doen. Ik snap dat wel. Je werkt hier hard en krijgt er niets voor betaald. Dan mag je toch wel zeggen wat je ervan vindt? Ik zie het als een cadeautje. En je pakt het uit of niet."