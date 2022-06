De gemeente Leiden doet aangifte van vandalisme aan het Indië-monument bij molen De Put. Dinsdagavond zag een voorbijganger dat er vuilniszakken om de beelden van het monument waren geplakt. De gemeente heeft direct contact opgenomen met de Kunstwacht. Die hadden het kunstwerk kort geleden nog helemaal opgeknapt.

Volgens Kunstwacht is er niets beschadigd en heeft deze manier van actievoeren de voorkeur boven het bekladden met verf. Dat gebeurde eerder dit jaar tot twee keer toe bij het Regenboogstandbeeld aan de Haarlemmerstraat.

Het Indië-monument is geplaatst ter herinnering aan de 26 inwoners van Leiden die als militair sneuvelden tussen 1945 en 1952 in Nederlands-Indië. Het is niet de eerste keer dat het monument doelwit is van vandalen. In 2001 werd het met rode verf besmeurd.