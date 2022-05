Bij Rabobank Leiden-Katwijk is de inschrijving geopend voor Rabo ClubSupport. Tot en met 14 juni kunnen clubs zich aanmelden voor de stemcampagne. Daarin kunnen leden van de bank stemmen op hun favoriete club.

Met ClubSupport wil de Rabobank een bijdrage leveren aan een duurzame en leefbare omgeving. "Een gezond verenigingsleven is hier een belangrijk onderdeel van", aldus de bank die clubs al twintig jaar ondersteunt met kennis, netwerk en geld. Dit doen ze in samenwerking met het NOC*NSF, LKCA en verschillende bonden. De bank investeert op deze manier een deel van het coöperatief dividend, dat is een fonds om de regio te versterken, in de maatschappelijke doelen van verenigingen. "Bijvoorbeeld het verduurzamen van het clubhuis, investeren in vervoer om kinderen te kunnen halen en brengen of het werven van extra vrijwilligers."

In 2021 hebben bij Rabobank Leiden-Katwijk ruim 130 verenigingen en stichtingen deelgenomen aan Rabo ClubSupport. Zo heeft Kortbalvereniging Madjoe het bij elkaar gestemde bedrag uitgegeven aan nieuw buitenmeubilair en heeft Stichting Fietsmaatjes Leiden-Leiderdorp het ontvangen bedrag benut voor de onderhoudskosten voor de fietsen. Muziekvereniging Uitspanning schafte een derde pauk aan.

Aanmelden

Verenigingen kunnen zich tot en met 14 juni aanmelden via rabo-clubsupport.nl. Vanaf 5 september kunnen Rabobank leden stemmen op hun favoriete club in Leiden-Katwijk.