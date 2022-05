73 hardlopers deden zondag mee aan aan de TK Challenge Bio Science Parkrun. Met hun deelname hebben zij 4000 euro opgehaald voor het Leidse Willem-Alexander Kinderziekenhuis. Het kinderziekenhuis gaat het geld gebruiken om het ziekenhuis een kindvriendelijke aankleding te geven.

Het hardloopevenement werd georganiseerd in het kader van de Life Sciences & Health week, dat van 28 mei tot 5 juni plaatsvindt, en het parcours leidde de lopers over het Bio Science Park. De run is een initiatief van TK Challenge, dat met verschillende sportevenementen geld ophaalt voor de goede doelen.

Bij het overhandigen van de cheque gaf Arno Roest van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis aan dat de opbrengst onder andere gebruikt wordt voor het aanschaffen van een aquarium op de spoedeisende hulp.