Dertien Leidse musea openden in de nacht van zaterdag op zondag hun deuren voor de Museumnacht. Het thema is dit jaar 'Déjà vu'.

De feestelijke start vond plaats op de Beestenmarkt met een optreden van de band 'Jolly Mangos'. Terwijl aan de ene kant van het plein de voetjes van de vloer gingen, werd aan de andere kant een rij gevormd voor 'de operatiekamer van de toekomst'. Dit glazen gebouw kwam er door samenwerking tussen het LUMC en Corpus.

Het publiek maakte hier kennis met innovatieve chirurgische technieken op het gebied van oncologie. Hier werd door middel van 3D beeldvorming en een Dokter Bibber Black Light spel uitleg gegeven over het herkennen en behandelen van tumoren.

In het drukbezochte Rijksmuseum Boerhaave werden verschillende demonstraties gegeven. Zo kon In de centrale hal een 'oog in oog met je oog'-foto gemaakt worden door in te zoomen op je iris. Een beetje geduld was een must door de lange rij, maar het uiteindelijke resultaat mocht er zijn. Een paar meter verderop, in het anatomisch theater werd een reiger op vakkundige wijze ontleed door een pluimveedierenarts. Een interessant en leerzaam mini-college waarin uitgelegd werd wat het verschil is tussen een vogel en een zoogdier; hoe komt het dat een vogel kan vliegen, hoe halen ze adem en waarin zijn ze zo anders?

In Museum de Lakenhal speelde een mooie voorstelling van de Leidse theatergroep Domino. Zij zorgden vanavond voor een ware Déjà vu door de geschiedenis van Leiden op deze plek uit te beelden.

Bij Rijksmuseum van Oudheden bleven velen even ademloos staan kijken. Drie enorme Feniksen, uitgebeeld door acteurs op stelten, met een muzikant brachten een schitterend theaterspel in de grote hal.

Verderop in de Hortus Botanicus werd binnen in een volle zaal een Salsa workshop gegeven. Buiten gingen de voetjes van de vloer bij twee DJ's die bekende danceclassics draaien.

Diegene die nog verder doorwandelde door de schitterende tuin van de Hortus, kon verderop genieten van een optreden van de Leidse zanger Melle. Hij bracht mooie ballads voor een intiem publiek.