Nadat de Leidse Rugby Club DIOK zich na de zaterdag gewonnen finalewedstrijd tegen RFC Haarlem opnieuw landskampioen mocht noemen, werden spelers en staf zondagmiddag gehuldigd op het plein voor De Burcht. Sportwethouder Paul Dirkse had voor iedereen een Leidse stropdas meegebracht. "Want dat is toch een traditie bij Rugby."

Zaterdag vertrok een hele rits bussen vanuit het sportcomplex in De Mors richting Amsterdam. Na een spannende reguliere strijd die eindigde in 27-27 moest er verlengd worden om te bepalen wie van de twee aan elkaar gewaagde teams zich uiteindelijk landskampioen mocht noemen. Kort voor het einde van de wedstrijd kwam Haarlem nog een punt voor, maar in een van de laatste minuten wisten de Leidenaren de strijd alsnog in hun voordeel te beslechten. Eindstand na verlenging: 35-33.