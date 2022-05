Bij een eenzijdig ongeval op de Zweilandlaan in Leiden is in de vroege zondagmorgen een gewonde gevallen. Een automobilist botste hier tegen een hek en daarna tegen een boom, vlak naast de ingang van een kinderdagverblijf. De bijrijder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het voertuig raakte flink beschadigd en moest worden weggesleept. De bestuurder is door de politie aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed.