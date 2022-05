Op de bovenste verdieping van een flat aan de Surinamestraat in Leiden heeft zondagochtend een korte maar felle brand gewoed in het trappenhuis. Hoewel de brandweer het vuur snel wist te blussen, is er wel veel schade ontstaan in het trappenhuis. In de woning naast de vuurhaard was veel rook. De bewoners waren wakker en konden ongedeerd het pand verlaten.

De brandweer heeft een nacontrole gedaan in de woningen op elke verdieping naast het trappenhuis. De politie onderzoekt de brand en sluit brandstichting niet uit.