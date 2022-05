Rugbyclub DIOK is weer landskampioen na de winst op RFC Haarlem in de finale in het nationale rugbystadion in Amsterdam. De Leidse ploeg had er wel een verlenging voor nodig, maar wist uiteindelijk met 35-33 te winnen.

Met nog drie minuten te spelen in de reguliere speeltijd had DIOK en voorsprong van zeven punten en leek af te stevenen op de overwinning. Maar de Haarlemmers vochten zich terug en kwamen langszij. In de verlenging pakten ze zelfs een kleine voorsprong. Maar uiteindelijk stelde DIOK de winst toch veilig. De landskampioenen worden zondag 29 mei gehuldigd. Om twaalf uur varen ze door het centrum van de stad waarna ze om 13.00 uur bij de Burcht gehuldigd worden. DIOK sleepte in 2019 ook de titel in de wacht. In 2020 en 2021 werd er vanwege de coronamaatregelen geen officiële kampioen uitgeroepen, hoewel DIOK wel steeds bovenaan de ranglijst eindigde.