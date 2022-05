De naar verwachting honderdvijftig extra vluchtelingen uit Oekraïne die Leiden moet opvangen, wil de gemeente onderbrengen in een oud schoolgebouw aan de Lammenschansweg 6 en in het gebouw Stationsplein 107. Dat schrijft burgemeester Lenferink in een acht kantjes tellende brief aan de gemeenteraad. In de oude school is plek voor 45 mensen, de overige ruim 100 kunnen dan naar het voormalige belastingkantoor.

Zoals Sleutelstad in maart van dit jaar al meldde is het gebouw aan het Stationsplein al langer in beeld bij de gemeente. Het voormalige belastingkantoor was de afgelopen jaren in gebruik als werkplek voor honderden Leidse ambtenaren, maar nu de restauratie van het stadhuis klaar is, verhuist een deel van de werknemers van de gemeente Leiden van Stadskantoor Level naar het stadhuis, en schuiven de ambtenaren die nu nog aan het Stationsplein werken door naar Level en het stadhuis. Het gebouw dat nu wordt verlaten, wordt op termijn gesloopt om plaats te maken voor een woonwijk en commerciële functies, maar tot die tijd kunnen er dus vluchtelingen gaan wonen.

In het schoolgebouw aan de Lammenschansweg 6 is nu nog het Leiden Education Fieldlab (LEF) gevestigd. De gemeente heeft samen met LEF naar een geschikte vervangende ruimte gezocht en die eveneens in het gebouw aan het Stationsplein gevonden. De activiteiten van LEF vinden daar vanaf 7 juni tijdelijk plaats. Ook vier andere organisaties verhuizen mee van de Lammenschansweg naar het Stationsplein. Dat zijn Kim Plesman, Saskia Portegies, Chantal en Lokaal 10.

Op 2 juni organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden op de zesde verdieping van het gebouw aan het Stationsplein 107. Die begint om 20.00 uur.